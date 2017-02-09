أقدم متظاهرون من أفراد الشرطة البرازيلية, يوم الخميس, على اقتحام مبنى مجلس النواب في العاصمة برازيليا, احتجاجا على مشروع قرار يتعلق بسن التقاعد والمساعدات المقدّمة للمتقاعدين, الا ان قوات حفظ الأمن تصدّت لهم.

وأفادت وكالة (الاناضول) أن "رابطة اتحاد الشرطة نظّمت مظاهرة أمام مقر مجلس النواب، شارك فيها آلاف العناصر من الشرطة".

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وتمكنت قوات حفظ الأمن من التصدي للمحتجين بالغاز المسيل للدموع, بعد محاولتهم الوصول إلى قاعة الجمعية العامة للمجلس.

وتعليقاً على حالة الشغب التي حصلت في النفق المؤدي إلى قاعة الجمعية العامة، قال رئيس مجلس النواب رودريغو مايا، إنّ "أحد المتظاهرين أشهر سلاحه بوجه أحد أفراد قوات حفظ الأمن".

وشارك في التظاهرة 3 ألاف شرطي, معربين عن رفضهم مشروع القرار القاضي بإجراء تغيير شامل في نظام الضمان الاجتماعي الساري منذ عام 1988.