خطف ميلان النقاط الثلاث من مضيفه بولونيا على الرغم من النقص العددي في صفوفه في مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

أوقف ميلان نزيف النقاط بفوز ثمين وبتسعة لاعبين على مضيفه بولونيا بهدف قاتل سجله المهاجم الكرواتي ماريو باساليتش في الدقيقة 89.



وتلقى ميلان ضربتين موجعتين، الأولى في الشوط الأول بطرد مدافعه غابريال باليتا في الدقيقة 38، والثانية في الشوط الثاني بطرد لاعب وسطه الدولي السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 59.



وهو الفوز الأول لميلان في مبارياته الأربع الأخيرة وبعد 3 هزائم متتالية والثاني عشر له هذا الموسم فارتقى إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيما مني بولونيا بخسارته الثانية على التوالي والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.