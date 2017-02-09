آلافيس يواصل مغامرته ويطيح بسلتا فيغو ويواجه برشلونة في نهائي كأس إسبانيا اخبار الرياضة شارك

لحق ألافيس ببرشلونة بطل النسختين الأخيرتين إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل إدغار منديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وكان الفريقان تعادلا سلبا ذهابا على أرض سلتا فيغو الذي كان أخرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي.

وكان برشلونة بلغ المباراة النهائية للموسم الرابع على التوالي بتعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 الثلاثاء في إياب نصف النهائي على ملعب "كامب نو"، بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا الأسبوع الماضي.

وتقام المباراة النهائية في 27 أيار المقبل. سيريانيوز

2017-02-09 16:22:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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