غولدن ستايت يوقف انتصارات شيكاغو بفوز مثير بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

قاد كلاي طومسون فريقه غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي إلى سحق منافسه شيكاغو بولز 123-92 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل تومسون 28 نقطة بينها ست رميات ثلاثية ليعوّض فريقه خسارته المفاجئة أمام ساكرامنتو كينغز السبت علماً بأنه لم يخسر مباراتين متتاليتين منذ نيسان عام 2015.



وأضاف كيفن دورانت 27 نقطة ونجح في 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ودرايموند غرين 19 نقطة ليرفع ووريرز، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 8 هزائم هذا الموسم، ويحافظ على سجله الأفضل وصدارته لترتيب المنطقة الغربية.



في المقابل، اكتفى نجم ووريرز وأفضل لاعب في الدوري الموسمين الماضيين ستيفن كوري بـ 13 نقطة، لتتوقف سلسلة مبارياته التي سجل فيها 20 نقطة أو أكثر توالياً عند 16 مباراة.



إلى ذلك، تغلب ثاني ترتيب المنطقة الغربية سان أنتونيو سبيرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-103.



من جانبه، تمكن حامل اللقب كليفلاند كافالييرز من وقف سلسلة الانتصارات المتتالية لإنديانا بيسرز عند سبعة، بفوزه عليه 132-117.



ويتصدر كليفلاند ترتيب المنطقة الشرقية مع 36 فوزاً و15 هزيمة، بينما تلقى إنديانا خسارته الثالثة والعشرين في مقابل 29 انتصاراً.



وواصل ميامي هيت سلسلة انتصاراته، ليحقق الثاني عشر توالياً بتغلبه على ميلووكي باكس 106-88، ويعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية هذا الموسم، والتي سبق لغولدن ستايت تحقيقها.



في المقابل، توقفت سلسلة بوسطن سلتيكس عند 7 انتصارات متتالية بسقوطه أمام ساكرامنتو كينغز 92-108 على الرغم من تسجيل نجم الخاسر إيزياه توماس 28 نقطة.



وتغلب ممفيس غريزليز على فينيكس صنز 110-91 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين في أواخر الربع الأخير.



وسقط نيويورك نيكس أمام لوس أنجليس كليبرز 115-119 في أمسية صاخبة على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.



وفي المباريات الأخرى، فاز واشنطن ويزاردز على بروكلين نتس 114-110 بعد التمديد، وأتلانتا هوكس على دنفر ناغتس 117-106، وديترويت بيستونز على لوس أنجليس ليكرز 121-102، ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 127-94، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 112-109. سيريانيوز 2017-02-09 16:35:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق