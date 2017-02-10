كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تبذل جهودا حثيثة لتيسير التفاهم المتبادل بين الحكومة والأكراد في سوريا من أجل الحفاظ على البلاد موحدة.











واضاف لافروف في حديث لصحيفة (إزفيستيا) نشر الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تتوسط بين الحكومة السورية وأكراد سوريا، :ن "4جولات من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين دمشق والأكراد أجريت، بالوساطة الروسية، في فترة ما بين حزيران كانون الأول من العام "2016 .



واضاف لافروف أن "الوفد الحكومي السوري تباحث خلال هذه اللقاءات مع ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية لأكراد سوريا، من بينهم، قيادات في وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا".



ومن المقرر ان تستضيف العاصمة الروسية, الأسبوع المقبل, مؤتمراً يضم أكراد سوريا وتركيا والعراق وإيران, لبحث تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط.



ولفت لافروف الى "وجود عدد كبير من نقاط التماس في موقفي الطرفين وحالات التقدم البناءة التي تشهدها موسكو في الآونة الأخيرة"، معتبرا ذلك خير دليل على قدرة الطرفين على "التوصل إلى تفاهمات".



وأكد الوزير الروسي أن "القضية الكردية هي الموضوع الرئيسي فيما يتعلق بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وآفاق تحقيق الاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط".







وأضاف أن "مشاركة موسكو بصورة نشطة في شؤون المنطقة والتي من شأنها إعادة الاستقرار والقضاء على بؤر الإرهاب الدولي هناك، تتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى المساعدة في إيجاد حلول توافقية ضرورية تتيح لجميع المكونات العرقية والطائفية للمجتمع السوري العيش في سلام ووئام والشعور بالراحة في بلد موحد".



يشار الى ان الاكراد اعلنوا مؤخرا اقامة النظام الفيدرالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشمال سوريا, في وقت اكد كل من النظام والمعارضة رفضهما لهذه الخطوة.







سيريانيوز



