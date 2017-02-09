كشف رئيس "تيار بناء الدولة السورية" المعارض لؤي حسين، يوم الخميس، أن مؤتمرا توافقيا بمشاركة ممثلين عن المعارضة السورية بدأ أعماله في بيروت.

وأوضح حسين في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إنه "تم تنظيم أول منتدى تجريه المعارضة السورية في العاصمة اللبنانية بيروت".

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وشارك في المنتدى ، إلى جانب تيار "بناء الدولة"، أحزاب تدعو إلى دولة سورية علمانية وديمقراطية غير طائفية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني واتحادات وحركات اجتماعية، كما يحضره موفدون عن محافظات سورية، بحسب حسين.

ولفت حسين إلى أن هناك توجها نحو تشكيل "ائتلاف علماني جديد"، والذي يأتي بدافع من نتائج اللقاء في أستانا، في الشهر الماضي، إضافة إلى تغير الوضع الميداني في حلب وفي ريف دمشق.

وعقدت مفاوضات سلام سورية في 23 و24 كانون الثاني الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

وعن رؤيته لاجتماع استانا، قال حسين إن "اللقاء في أستانا لعب دورا حاسما في تغيير مسار الأزمة السورية وأوقف الحرب في البلاد، ما طرح أمام المعارضة السورية مهمة جمع الجهود لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمجتمع وتحديد الأفق الجديدة للعملية السياسية في سوريا".

وكان حسين حضر لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكثر من 10 من ممثلي المعارضة السورية، بينهم ممثلو مجموعات موسكو والقاهرة وأستانا للمعارضة، وكذلك مجموعة "حميميم" وأكراد سوريا عقد في 27 كانون الثاني الماضي بناء على دعوة من موسكو.

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