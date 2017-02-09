سقط ضحايا, يوم الخميس, بانفجار هز مدينة الزهراء بحمص, في وقت سقط عدد من الجرحى بقذائف على ريفي حلب وادلب.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن " 3 قتلى سقطوا وأصيب شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في ساحة حي الزهراء بمدينة حمص".

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وتعرضت عدة أحياء بمدينة حمص, في الاونة الاخيرة, لسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة, فضلا عن سقوط قذائف صاروخية, أسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي سياق متصل, أشارت الوكالة الى "إصابة 11 شخصاً بجروح بينهم 3 أطفال نتيجة اعتداء تنظيم “داعش” بصاروخ غراد على قرية الحمام بريف حلب الجنوبي الشرقي".

وجاء ذلك بعد يوم من تعرض حي الحمدانية بمدينة حلب لسقوط عدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة .

كما نقلت سانا عن مصادر أهلية في ريف ادلب قولها ان "بلدة الفوعة تعرضت لاعتداء بعدد من قذائف , ما أسفر عن إصابة رجل 70 عاماً وفتاة 18عاماً ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", شارف على دخول اسبوعه السابع, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.