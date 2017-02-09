أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون), يوم الخميس, عن مقتل 11 عنصراً ينتمون لتنظيم "القاعدة", بينهم قيادي, جراء غارات شنها الطيران الأمريكي في ادلب.

واوضح المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان "10 من عناصر القاعدة لقوا مصرعهم في غارة جوية واحدة في 3 من شباط الجاري, بينما قتل في الضربة الجوبة الثانية التي نفذت في 4 الشهر الحالي القيادي أبو هاني المصري ".

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وأشار البيان الى ان المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لان وايمن الظواهري".

واشرف المصري على انشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في افغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند ودرب وجهز الاف الارهابيين الذين انتشروا لاحقا في المنطقة والعالم, وفقا للبيان.

ويخضع القسم الاكبر من محافظة ادلب لسيطرة جبهة فتح الشام، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي اعلن رسميا انفصاله عن التنظيم.

وأحصت وزارة الدفاع الأمريكية , الشهر الماضي, عدد قتلى عناصر "القاعدة" في سوريا والذي بلغ أكثر من 100, جراء ضربة جوية أمريكية استهدفت معسكرا تابعا لهم , وذلك في آخر هجوم عسكري كبير خلال ولاية الرئيس باراك أوباما.

وسبق ان شنت الطائرات الأمريكية منذ الأول من كانون ضربات أدت إلى مقتل أكثر من 150 عنصراَ من تنظيم "القاعدة" بمن فيهم القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون , بحسب البنتاغون.

وتركزت الضربات الأمريكية في سوريا منذ بدء عملياتها العسكرية على تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن في الأشهر الأخيرة توالت الضربات التي تستهدف جبهة" فتح الشام" التي تعرضت مؤخرا لغارات عدة روسية وسورية.