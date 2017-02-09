أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية, يوم الخميس, عن وجود تعاون مسبق مع تركيا حول طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من شمال سوريا وخصوصا من مدينة الباب.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إريك باهون قوله إن علاقات بلاده مع تركيا، حول سوريا، في تطور مستمر.

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وأوضح باهون أنه "في الآونة الأخيرة ثمة تعاون متقدم مع تركيا وخصوصًا بما يتعلق بالعمليات حول مدينة الباب، وعلاقتنا مع حليفتنا في الناتو بخصوص سوريا في تطور إيجابي مستمر".

وجاء ذلك عقب يوم من اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على التعاون في مدينتي الرقة والباب الخاضعتين لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكانت تركيا اعلنت امس ان "الجيش الحر", المدعوم من قبلها, أصبح داخل مدينة الباب بريف حلب, في سياق معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كاشفة عن مناقشات جارية حول الخطة التي طرحتها والتي تتعلق بطرد التنظيم من الرقة.

وأشار المتحدث الأمريكي إلى دعم بلاده لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة الباب.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش".