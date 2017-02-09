كشف مدير محروقات دمشق سيباي عزير عن وصول شحنات جديدة من المشتقات النفطية المستوردة إلى سوريا.‏

ونقلت صحيفة (الثورة) المحلية, في عددها الصادر يوم الخميس, عن مدير المحروقات قوله أن "توزيع مادة المازوت سيتحسن تدريجياً خلال الأيام المقبلة".

وجاء ذلك بعد أيام من اعلان مدير فرع دمشق للشركة العامة للمحروقات بأن دمشق ستشهد انفراجا في أزمة نقص مادة المازوت في الوقت القريب.

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وكان رئيس الحكومة عماد خميس اعلن, الشهر الجاري, عن وصول أول شحنة نفط إلى الموانئ السورية، مشيراً إلى جهود الحكومة في تأمين المشتقات النفطية رغم توقف إمدادات الدول الصديقة منها.

كما أكد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة اعتمدت خطة استثنائية لتوريد المشتقات النفطية بشكل فوري ومستقبلي.