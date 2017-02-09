قام الطيران الإسرائيلي, مساء الأربعاء, بالقصف مجددا على مدينة البعث في محافظة القنيطرة , الأمر الذي برره الجيش الإسرائيلي بأنه كان ردا على سقوط قذيفة شمال الجولان مصدرها الأراضي السورية .

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن "الطيران الاسرائيلي أطلق صاروخ على مبنى سكني في مدينة البعث بالقنيطرة , دون وقوع خسائر".

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من جانبه , أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف هدفا تابعا للنظام السوري في شمال هضبة الجولان، رداً على سقوط قذيفة اطلقت من داخل الاراضي السورية سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي قوله إن "الجيش لن يحتمل المساس بسيادة اسرائيل وسلامة سكانها ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه".

وتؤكد إسرائيل أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان .

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.