بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والسفير السوري رياض حداد, يوم الأربعاء, الملف السوري ولاسيما التحضير لمفاوضات جنيف المزمع عقدها في 20 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن وزارة الخارجية الروسية قولها, في بيان, ان بوغدانوف وحداد ناقشا تطورات الوضع في سوريا وحولها، واجتماع أستانا الاول, فضلا عن التحضير للمفاوضات السورية الشاملة المقرر انطلاقها يوم 20 شباط في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

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وكان بوغدانوف بحث, في وقت سابق, مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو, تسوية الأزمة السورية وكيفية التحضير للقاء جنيف المقبل.

ومن المقرر عقد مفاوضات جنيف حول سوريا في 20 الشهر الجاري, بعدما كانت مقررة في 8 من الشهر ذاته, ومن المتوقع إرسال الدعوات للمحادثات السورية - السورية في جنيف خلال الأيام المقبلة.