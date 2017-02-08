سقط عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر السوري بين قتيل وجريح, يوم الأربعاء, جراء قصف استهدف مدينة حلب, أثناء قيامهم بعملهم.

ودان" الهلال الأحمر " على حسابه على (تويتر) "الهجوم الذي جرى لدى توزيع المتطوعين المساعدات في الحمدانية بمدينة حلب".

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بدورها, قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, في تغريدة, بحسب صفحتها على (تويتر), إن 3 قتلى سقطوا وأصيب 7 في حلب أثناء توزيع المساعدات", مشيرة إلى ان "جميع الضحايا هم متطوعين من الهلال الاحمر".

وتحدثت مصادر مؤيدة, في وقت سابق اليوم, ان مسلحين استهدفوا حي الحمدانية في حلب بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح .

وكان موظفون في الهلال الأحمر تعرضوا للاعتقال والخطف، إضافة إلى القتل خلال قيامهم بعملهم، جراء الأعمال العسكرية والقصف في عدة مناطق من البلاد.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", دخل اسبوعه السادس, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.