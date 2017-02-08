استفاد يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة أمام مضيفه كروتوني عندما تغلب عليه 2-صفر وابتعد في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووسّع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، بفوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم، الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه روما إلى 7 نقاط، وعزّز حظوظه بإحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، فيما تجمّد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وكان يوفنتوس الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وحصل على بعض الفرص، لاسيما عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن فريق "السيدة العجوز" عجز عن الوصول إلى الشباك ودخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه المتواضع.



إلا أن الوضع تغير في الشوط الثاني وكان يوفنتوس أكثر فعالية، ما سمح له بافتتاح التسجيل في الدقيقة 60 عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي كان في المكان المناسب ليتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من زاوية ضيقة بعدما سقطت أمامه إثر محاولة رأسية من زميله الغاني كوادو أسامواه.



وأراح الأرجنتيني غونزالو هيغواين أعصاب جماهير يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 إثر تمريرة من الفنزويلي توماس رينكون، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.