سقط قتلى وعشرات الجرحى , يوم الاربعاء, جراء تجدد عمليات القصف على عدة مناطق بمدينة حمص وريف ادلب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان غارات جوية شنها الطيران النظامي على حي الوعر المحاصر ادت الى وقوع قتلى وعدد كبير من الجرحى بينهم نساء واطفال .

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وفي ريف ادلب, اوضحت المصادر ان ثلاثة جرحى من بينهم طفل اصيبوا، بقصف لطيران النظام الحربي على قرية معربليت شرق اريحا بريف إدلب.

كما سقط عدد من الجرحى جراء استهداف طيران النظام الحربي بلدة سرجة في جبل الزاوية بادلب بالصواريخ الفراغية, بحسب المصادر

وتتعرض عدة مناطق , والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة, بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

ويأتي ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", أسبوعه السادس, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.