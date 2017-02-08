أعلنت قيادة التحالف الدولي، يوم الأربعاء، أنه من المفترض استعادة الرقة من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، أنه "يتوقع عزل مدينة الرقة بصورة شبه تامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة, مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة".

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وكان قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وقائد قوات التحالف الدولي ستيفن تاونسند، كشف في كانون الأول الماضي, ان السيطرة على الرقة والتخلص من بقايا تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" قد يحتاج لعامين.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمت مساعدتهم عسكريا وتزويدهم بالسلاح من قبل التحالف الدولي.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.