سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف وإطلاق نار على مناطق بحلب ودرعا ودير الزور وريف السويداء.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله ان مسلحين استهدفوا حي الحمدانية بالمدينة بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات”.

وفي درعا, أشارت الوكالة الى ان "قذائف صاروخية سقطت على حي المنشية في درعا البلد ما أدى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح إضافة الى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وفي سياق متصل, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عدد من المدنيين أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة في منطقة البريد بدير الزور, مصدرها تنظيم "داعش".

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

من جهة أخرى, أشارت مصادر مؤيدة الى مقتل شخصين باطلاق مسلحين النار على سيارة كانت تقلهما على طريق شهبا-اللوا في منطقة كوع حدر بريف السويداء الشمالي.

وجاءت الحادثة بعد يوم على مقتل شخصين بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين عريقة وداما وسط اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.

يشار الى ان اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و "النصرة", دخل اسبوعه السادس, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.