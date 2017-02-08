روما يحول تخلفه بهدف أمام فيورنتينا الى فوز يضعه بالمركز الثاني بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

استعاد روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد اكتساحه ضيفه فيورنتينا برباعية نظيفة في ختام المرحلة الثالثة والعشرين.

وسجّل الاهداف البوسني ادين دجيكو (39 و83) والأرجنتيني فيدريكو فازيو (58) والبلجيكي رادجا ناينغولان (75).



ورفع روما رصيده الى 51 نقطة، بفارق اربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة الماضية، ونقطتين امام نابولي الثالث.



وكانت المرحلة افتتحت السبت بفوز كاسح لنابولي على بولونيا 7-1، واستكملت الاحد بفوز سمبدوريا على ميلان 1-صفر، واتالانتا على كالياري 2-صفر، وساسوولو على جنوى 1-صفر، ولاتسيو على بيسكارا 6-2، وباليرمو على كروتوني 1-صفر، ويوفنتوس على انتر ميلان 1-صفر، وتعادل كييفو مع اودينيزي سلبياً وامبولي مع تورينو 1-1. سيريانيوز 2017-02-08 15:21:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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