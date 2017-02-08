هاردن يواصل التألق ويقود هيوستن روكتس للفوز أمام أورلاندو بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

واصل جيمس هاردن تألقه خلال الموسم الحالي وقاد هيوستن روكتس إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 128-104 ضمن مباريات دوري كر ة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل هاردن 25 نقطة ونجح في 12 متابعة، ليحقق الثنائية المزدوجة ("دوبل دوبل") الثالثة والأربعين هذا الموسم، علماً بأنه يملك ثالث أفضل معدل في التسجيل (28.9 نقطة في المباراة الواحدة) وأفضل معدل في التمريرات الحاسمة (11.4 في المباراة الواحدة).



وهي المرة الحادية والأربعون توالياً يسجل هيوستن روكتس 100 نقطة أو أكثر وهي ثالث أطول سلسلة في تاريخ الدوري الأميركي.



وكان أفضل مسجل في صفوف الفائز سيرج ايباكا (28 نقطة) وأضاف ايفان فورنييه 21 نقطة.



ويتضمن سجل هيوستن روكتس هذا الموسم 38 فوزاً و17 خسارة ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية والرابع في الترتيب العام.



في المقابل، سجل سي جاي مالكولم 32 نقطة منها نقطتان في الثانية الأخيرة، ليمنح فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز فوزاً صعباً على دالاس مافريكس 114-113.



وهو الفوز الثالث والعشرون لبورتلاند في مقابل 30 خسارة، بينما مني دالاس بهزيمته الثانية والثلاثين في مقابل 20 فوزاً.



وساهم كل من كيمبا ووكر والايطالي ماركو بيلينيلي والفرنسي نيكولا باتوم 17 نقطة ليقودوا تشارلوت هورنتس إلى الفوز على بروكلين نتس 111-107 ليضع فريقهم حداً لسلسلة من سبع هزائم متتالية.



في المقابل مني بروكلين نتس بخسارته العاشرة توالياً. سيريانيوز 2017-02-08 15:38:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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