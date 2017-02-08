بايرن ميونخ حامل اللقب يهزم فولفسبورغ بصعوبة ويبلغ ربع نهائي كأس ألمانيا اخبار الرياضة شارك

بلغ بايرن ميونيخ حامل اللقب ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 1-0 .

وتابع بايرن الذي ينافس على ثلاث جبهات، حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز سجله القياسي (18 لقباً حتى الآن)، فيما فشل فولفسبورغ باستعادة البعض من مكانته والمضي للفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2015.



وكرر بايرن فوزه على فولفسبورغ، بعد ان اكتسح منافسه 5-صفر عندما تواجها في 10 كانون الأوّل/ديسمبر في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الذي يتصدره النادي البافاري حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ.



وكان فولفسبورغ التجربة المحلية قبل الاخيرة لبايرن قبل ان يلتقي الاربعاء المقبل ضيفه ارسنال الانكليزي في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا.



وسيطر بايرن على بداية اللقاء حتى افتتح جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا التسجيل فاطلق تسديدة ارضية من اكثر من 20 مترا ارتدت من البرازيلي لويز غوستافو وسكنت شباك الحارس البلجيكي كون كاستيلز (17).



وهيمن بايرن بشكل كبير على كامل الشوط الاول من دون ان يتمكن من تعزيز النتيجة.



وفي الثاني، حافظ بايرن على تقدمه وتدخل حارسه الدولي مانويل نوير مرتين في نهاية المباراة لحرمان الضيوف من تسجيل هدف التعادل.



وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ ببطاقة التأهل من ارض غروثر فيورث (ثانية) بفوزه عليه 2-صفر.



سجل للفائز السويدي اوسكار فندت (12) والبلجيكي تورغان هازار (36 من ركلة جزاء). واكمل فيورث المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18 بعد طرد المجري ادم بينتر.



وفاز هامبورغ على ضيفه كولن 2-صفر، وسجل للفائز جيديون جونغ (6) والاميركي بوبي وود (76).



واحرج استوريا فالدورف (درجة رابعة) ضيفه ارمينيا بيليفيد (ثانية) قبل ان يخرج امامه 4-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.



ويستكمل الدور ثمن النهائي الاربعاء، حيث يلتقي ساندهاوزن (ثانية) مع شالكه، وشبورتفرويند لوته (ثالثة) مع ميونيخ 1860 (ثانية)، وهانوفر (ثانية) مع اينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند مع هيرتا برلين. سيريانيوز

2017-02-08 15:26:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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