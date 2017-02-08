احتفظ موناكو بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على أرض مونبلييه 2-1، وبقي باريس سان جيرمان حامل اللقب على بعد 3 نقاط منه بفوزه على ضيفه ليل 2-1 في الدقيقة الأخيرة.

ورفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة مقابل 52 لسان جيرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة و49 لنيس الذي يستقبل سانت إتيان الأربعاء.



في المباراة الأولى، افتتح موناكو التسجيل برأسية قوية من قلب دفاعه البولندي كميل غليك (16)، قبل أن يعزّز الفارق بتسديدة من المهاجم اليافع كيليان مبابيه البالغ 18 عاما (21).



وقلّص مونبلييه الفارق مطلع الشوط الثاني عن طريق البرازيلي المخضرم هيلتون (39 عاماً) من كرة رأسية (47).



وأكمل موناكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي جيمرسون (88)، فعانى في الدقائق الأخيرة قبل أن يقبض على النقاط الثلاث.



وينافس موناكو على كل الجبهات، إذ وصل إلى نهائي كأس الرابطة المحلية حيث يلتقي سان جيرمان في الأول من نيسان/أبريل المقبل، وبلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يلتقي مع مرسيليا في الأول من أذار/مارس.



كما ينافس نادي الإمارة قارياً، إذ يخوض اختباراً صعباً في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يستقبل لقاء الذهاب في 21 شباط الحالي، قبل أن يحل ضيفا على "ستاد لويس الثاني" في 15 أذار.



وفي المباراة الثانية على ملعب "بارك دي برانس" وأمام 45 ألف متفرج، أنقذ البرازيلي لوكاس مورا سان جيرمان بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وافتتح الأوروغوياني إدينسون كافاني التسجيل لفريق العاصمة متابعا ضربة حرة من الأرجنتيني آنخل دي ماريا (70)، قبل أن يعادل نيكولا دو بروفيل لليل بعد خطأ من الحارس فنسان أريولا (86).



وحقق بوردو السادس فوزا ساحقا على ضيفه كان الخامس عشر 4-صفر.



سجل للفائز الأوروغوياني دييغو رولان (11) والغيني فرانسوا كامانو (22 و63) والتشيكي ياروسلاف بلاسيل (90).