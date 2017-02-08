قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الأربعاء، إن هناك تطابقاً في الموقفين التركي والسعودي حيال قضايا سوريا والعراق.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في أنقرة، أن هناك تطابقاً في الموقفين السعودي والتركي حيال سوريا والعراق، وكذلك إيران وتدخلاتها في المنطقة.

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وتابع الجبير إن موقفنا هو الحفاظ على وحدة سوريا واستقلال سوريا، مؤكداً أن السعودية تعتبر حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، معلناً دعم بلاده لأنقرة في مواجهة هذا التنظيم.

ولفت الجبير إلى أن "هناك تدخلات في سوريا من جانب إيران و(حزب الله) عقدت الحل هناك"، معرباً عن أمله في أن "تؤدي محادثات أستانا إلى تثبيت وقف إطلاق النار".

وتقدم إيران دعماً عسكرياً سياسياً اقتصادياً للنظام السوري، الأمر الذي تعارضه عدة دول عربية وغربية متهمة طهران بتأجيج الصراع في البلاد، في حين تتواجد قوات "حزب الله" اللبناني في سوريا إلى جانب الجيش النظامي وقد أعلن دعمه للنظام منذ الأشهر الأولى لاندلاع الأحداث.

و انطلق اجتماع في أستانا في السادس من شباط الحالي, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة, والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى "داعش" و "النصرة", منذ 29 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة, الا ان الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران لنظام الهدنة اتفقت في مفاوضات أستانا في 23-24 كانون الثاني الماضي على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار .

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "علينا أن نوضح للجميع أن كون علاقتنا أفضل، يعني أننا سوف نتخذ القرارات اللازمة بشكل منسق".

وقال أوغلو إن تركيا ستتعاون مع السعودية والولايات المتحدة لمحاربة (داعش)، مشيراً إلى أن بلاده لن تتعامل مع "منظمات إرهابية" لمواجهة التنظيم المتطرف.

وتقود تركيا عملية عسكرية شمال سوريا منذ اب الماضي، لطرد التنظيمات الارهابية من على حدودها، فضلاً عن كونها مع السعودية جزءاً من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ 2014 ضد "داعش" في سوريا والعراق.

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