أعلن الجيش التركي، يوم الأربعاء، إن مقاتلي "درع الفرات" سيطروا على تلال استراتيجية تحيط بمدينة الباب الخاضعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بعد عمليات خلال الليل.

وأضاف الجيش في بيان أن 58 من مقاتلي "داعش" قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات.

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وتحاصر قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة مدينة الباب منذ أسابيع، في محاولة منها لطرد التنظيم المتشدد.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش".

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