قالت السلطات الفلبينية، يوم الأربعاء، إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة للعشوائيات قرب أحواض السفن في مانيلا أدى إلى تشريد 15 ألف شخص بعد أن دمر الحريق منازلهم.

ونقلت وكالات عن أحد رجال الإطفاء إديلبرتو كروز قوله إن "سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، واستمر لعشر ساعات مع انتشاره بشكل سريع ليدمر أكثر من ألف من المنازل العشوائية".

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وتشرد نحو 15 ألفا وتم تسكينهم مؤقتا في مراكز إيواء وتُركت متعلقاتهم مثل أجهزة التلفزيون وغسالات الملابس والثياب على طريق رئيسي، الأمر الذي أعاق الشاحنات التي تنقل الحاويات إلى الميناء.

وكان عاملاً لقي حفه قبل أسبوع، وأصيب أكثر من مئة في حريق كبير في مصنع جنوبي العاصمة مانيلا.

ويعتبر نشوب الحرائق أمراً شائعاً في المصانع والأحياء العشوائية في مانيلا أحد أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان.

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