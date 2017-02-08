أعلن رئيس الوفد البرلماني الروسي إلى دمشق ألكسندر سابلين، يوم الأربعاء، إن الرئيس بشار الأسد أكد له استعداد النظام لمفاوضات مباشرة مع ممثلي المعارضة بما فيهم "المعارضة المسلحة".

ونقلت وسائل إعلان عن عضو لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع ألكسندر سابلين الذي يرأس الوفد البرلماني إلى دمشق قوله "إنه أعلن أن سوريا مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع جميع ممثلي المعارضة، بما في ذلك المعارضة المسلحة".

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ومن المرتقب أن تعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف بتاريخ الـ20 من شباط الحالي، حيث تم تأجيلها لإتاحة فرصة للمعارضة كي تشكل وفداً موحداً لها، وسط تهديدات من المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بقيامه بتشكل الوفد الموحد مالم تقم المعارضة نفسها بذلك.

وأكد سابلين أن الرئيس السوري يدعم الجهود الروسية في أستانا ونتائج الاجتماع الأخير للمجموعة المشتركة حول مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

و انطلق اجتماع في أستانا في السادس من شباط الحالي, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة, والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى "داعش" و "النصرة", منذ 29 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة, الا ان الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران لنظام الهدنة اتفقت في مفاوضات أستانا في 23-24 كانون الثاني الماضي على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار .

وسبق للأسد أن قال أن استانا كان "إيجابياً"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "من المبكر الحكم عليه".

وقال رئيس الوفد البرلماني الروسي إن الأسد أكد أهمية الدعم العسكري الروسي لسوريا وأشار إلى أن إراقة دماء الجنود الروس في سوريا "لا تقدر بأي ثمن".

وتقدم روسيا دعماً عسكرياً للنظام السوري، حيث توجه ضربات جوية ضد مواقع "إرهابيين"، الأمر الذي ساهم بتغيير موازين القوى لصالح الجيش النظامي وانتهى بتحقيقه تقدماً في عدة جبهات، أبرزها استعادة حلب في كانون الأول الماضي.

وكان وفداً برلمانيا طبياً روسيا وصل إلى سوريا يوم الثلاثاء، لبحث المسائل المتعلقة بالعملية السياسية والتعاون المحتمل في مجال معالجة السرطان.

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