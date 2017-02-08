قال الجيش التركي، يوم الأربعاء، إن جنديين تركيين قتلاً وأصيب 15 آخرين في معارك قرب مدينة الباب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك عقب انتزاع السيطرة على تلال استراتيجية في محيط المدينة.

وأوضح الجيش إن عمليات خلال الليلة الماضية أسفرت عن انتزاع السيطرة على تلال استراتيجية في محيط المدنية.

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وأضاف الجيش في بيان أن 58 من مقاتلي "داعش" قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات.

وتحاصر قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة مدينة الباب منذ أسابيع، في محاولة منها لطرد التنظيم المتشدد.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش".

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