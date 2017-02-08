اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر في الرئاسة التركية لم تسمها قولها إن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكد مؤخراً أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, الأمر الذي لاقى دعماً وترحيباً من قبل تركيا.

ودعا إردوغان الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات "حماية الشعب الكردية السورية"، بحسب المصادر.

ولفتت المصادر الى أنه من المقرر أن يزور مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.أيه) تركيا يوم الخميس لبحث مسألة "وحدات حماية الشعب"، وسبل مواجهة شبكة فتح الله غولن رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في تموز الماضي.

وتدعم الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب" في قتال "داعش" في سوريا , وهي سياسة لاقت انتقادات من تركيا التي تتهمها بتنفيذ اعتداءات داخل تركيا بالتعاون مع “حزب العمال الكردستاني"، حيث تم مؤخراً إطلاق المرحلة الثانية من عملية "غضب الفرات" لاستعادة الرقة من "داعش".

بالمقابل تقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش".

وكانت تركيا طلبت من التحالف الدولي تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".

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