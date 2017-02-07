بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني، أيمن صفدي تسوية الأزمة السورية، بما في ذلك جهود تعزيز وتوسيع نطاق نظام وقف إطلاق النار في البلاد.















وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها ان "وزيرا الخارجية الروسي والأردني تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، لا سيما التسوية السورية في سياق الجهود الرامية لتعزيز وتوسيع نظام وقف الأعمال العدائية، وإطلاق عملية الحوار السوري السوري".



وجاء ذلك في وقت استضافت أستانا يوم الاثنين، اجتماعا, بحضور خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأردن, واستمر نحو 6 ساعات, وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة, والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.



وكان مصدر مطلع، افاد يوم الأحد، أن الأردن ستشارك في محادثات أستانا الفنية حول سوريا إلى جانب خبراء من روسيا وتركيا وإيران ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.



وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.



ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة , والتي تم تحديدها في 20 شباط الجاري, بعدما كانت مقررة في 8 من الشهر ذاته.







سيريانيوز



