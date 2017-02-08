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البيت الأبيض: ترامب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات إيران للقرارات الأممية
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أخبار العالم
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اعلن
البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن "إيران لم تدرك بعد أن هناك رئيسا أمريكيا جديدا"، في
رد على تعليقات المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.
ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر قوله خلال مؤتمر صحفي
ان " الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات إيران
للقرارات الأممية".
وكان المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي اعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ان
التصریحات والإجراءات التي اتخذها هذا السید الذی جاء للتو لأمیركا (في إشارة إلى
دونالد ترمب)، برهنت الكلام الذي تحدث عنه النظام الإسلامي طوال الـ38 عاما الماضیة
حول الفساد الذي یجتاح الحكومة الأمیركیة من كل جانب.
واضاف، فقد قام (ترمب) بتعریته وإفشائه علنا أمام الرأی العام. والشعب الإیراني
سیرد على إجراءاته وتهدیداته في 22 بهمن (يوم ذكرى الثورة).
وتعرضت ايران مؤخرا لانتقادات شديدة من قبل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب،
حيث ادان مستشار الأمن القومي الأمريكىي مايك فلين، يوم الأربعاء الماضي، التجربة
الصاروخية التى أجرتها إيران مؤخرا وأعلن أنه "وجه تحذيرا رسميا لإيران".
وكانت واشنطن فرضت كانون الثاني 2016، عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها
للصواريخ الباليستية وذلك غداة إلغائها العقوبات المفروضة على طهران بعد التوصل إلى
اتفاق حول برنامجها النووي, وذلك ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران.
سيريانيوز
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2017-02-08 01:25:21
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