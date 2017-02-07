أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب”, كما وافق على على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولي الصيف القادم.







