كشفت "مايكروسوفت" أنها بصدد التوقف عن دعم التقنيات القديمة في "سكايب"، ماسيؤدي إلى تعطيل نسخ التطبيق القديمة.



وبحسب "Windows Central"، فإن مستخدمي نسخ تطبيق "سكايب" القديمة، سيكونوا مضطرين لتحميل الإصدار الجديد إذا كانت نسخ أنظمة تشغيل أجهزتهم تسمح بذلك، أو ترقية نظام التشغيل نفسه للقدرة على مواصلة استخدام "سكايب".



وبموجب ذلك، من قام بتثبيت التحديث الرئيسي السابق لـ "ويندوز 10" سيحتاج ابتداءً من آذار القادم إلى تحميل إصدار المعاينة من "سكايب"، بينما سيضطر مستخدموا "ماك" في ذات التاريخ، لترقية نظام التشغيل لديهم إلى OS X 10.10 أو ما يليه من إصدارات للاستفادة الكاملة من الميزات الجديدة.



ولم تحدد "مايكروسوفت" موعد إيقاف التطبيقات، لكن تحديد موعد 1 آذار لتحديث التطبيقات أو أنظمة التشغل يعني أن الشركة ستوقف دعم التطبيقات القديمة بذات التاريخ.