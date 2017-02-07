سجلت "ال جي" براءة اختراع جديدة لشاشة تدعم الإلتفاف من أعلاها.

وبحسب "theverge"، فإن "ال جي" تقدم من خلال البراءة الجديدة تصميماً غير تقليدياً لشاشة تدعم الإلتفاف إلى أعلى الهاتف الذكي بشكل رأسي، لتدعم تحويل الشاشة من الجهة الأمامية إلى الجهة الخلفية أو العكس.



وكانت "ال جي" حصلت الشهر الماضي على براءة اختراع هاتف ذكي مزود بشاشة محيطة تلتف حول جسمه مدور الأضلاع، ويرى المهندسون أن أساس مثل هذا الجهاز الذكي عبارة عن قاعدة زجاجية تلتف حولها لوحة ( AMORED ) مرنة تتوزع في كل مساحتها المفيدة أيقونات وصور فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو وما إلى ذلك.