جلب تحديث تطبيق "فايبر" الجديد، ميزة الرسائل السرية، والتي تتيح للمستخدمين تدمير الرسائل بعد ارسالها.

وبحسب موقع "فايبر" الرسمي، فإن المستخدمين سيكونون قادرين على تخصيص عداد زمني للرسائل لحذفها بعد إرسالها ومشاهدتها من قبل المتلقي.

وتشمل هذه الميزة الصور والفيديوهات إلى جانب الرسائل المكتوبة، وبعد أن يتم حذف الرسالة، لن يستطيع أحد معرفة أنه قد تم إرسالها وحذفها إلا المرسل نفسه.

وكانت "فايبر" أطلقت مؤخراً، ميزة "الدردشة الخفية" والتي تتيح إنشاء محادثة سرية بين طرفين لا يمكن الوصول إليها إلا عبر رمز إدخال سري ولا تظهر على واجهة التطبيق الرئيسية.