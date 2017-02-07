أتاح "فيسبوك" ميزة "ترجملي" لمساعدة اللاجئين والمهاجرين على ترجمة مايريدون عبر "مسنجر".

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن "الميزة الجديدة تتيح للاجئين والمهاجرين الاستفادة من خدمات الترجمة، على اعتبار أن أغلبهم يجدون صعوبات في التواصل بلغات البلدان المضيفة، حيث يبدي 359 مترجماً متطوعاً يتقنون لغات كثيرة مثل الأوردو والعربية والتركية، استعدادهم لتقديم الخدمة اللغوية.

وبمجرد تحديد اللاجئ أو المهاجر اللغة التي يريد الترجمة منها أو إليها، يقوم المتطوعون بترجمة كل ما يصل إليهم من فيديوهات، أو ملفات صوتية، أو محادثات، أو صور، حيث يمكن للاجئ أن يسأل عما يمكن أن يتحدث به إلى الطبيب مثلاً.

ويستطيع اللاجئون والمهاجرون تقييم الخدمة، بتقدير علامة للمترجم من نجمة إلى 5 نجوم، بناءً على درجة الاستفادة من "ترجملي".