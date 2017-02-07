طورت "غوغل" متصفح "كروم"، ليصبح قادراً على إعادة تحميل الصفحات Reload بسرعة أكبر 288% من السابق.

وبحسب "فيستي"، فإن التحديث الجديد يجعل "كروم" يرسل عمليات تحقق أقل بنسبة 60% عند اعادة تحميل الصفحات، ما يؤدي إلى سرعة نهائية في إعادة تحميل الصفحة بنسبة 28%.

وقد نشرت "غوغل" مقطع فيديو يظهر الفرق في سرعة إعادة التحميل بين الطريقتين القديمة والجديدة، حيث الطريقة القديمة تؤدي إلى مئات الطلبات netwrok requests التي يتم إرسالها إلى مجموعة كبيرة من أسماء النطاق domains وهي العملية التي تدعى بالتحققvalidation وتهدف إلى التأكد من أن المصادر المُخزنة في المتصفح cached resources ما زالت صالحة.

وكانت الطريقة القديمة، وهي الطريقة المتبعة في جميع المتصفحات، تؤدي إلى تأخير ملحوظ في إعادة تحميل الصفحة، في حين أن التقنية الجديدة في "كروم" تقوم بعملية التحقق هذه بشكل أسرع وأكثر توفيراً للمصادر.