أعلنت هيئة الأركان الروسية، يوم الثلاثاء، إنه تم بالكامل تقريبا استئناف تزويد دمشق بمياه الشرب من المصدر الرئيسي من نبع عين الفيجة بوادي بردى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي قوله إن " 2.5 ألف شخص من أنصار المعارضة سلموا سلاحهم وأعلن أعيان ورؤساء 9 مراكز سكنية في المنطقة عن الاستعداد للانضمام إلى الهدنة".

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وكان مسؤول أممي، أكد في الثالث من شباط الحالي، عودة نحو 60% من إمدادات المياه إلى مدينة دمشق من وادي بردى، في وقت لاتزال فيه ورشات الصيانة تقوم بإصلاح الضرر في نبع الفيجة وأنابيب المياه.

وأشار رودسكوي إلى أن وحدات الجيش النظامي تمكنت بالتعاون مع بعض فصائل المعارضة السورية من إفشال محاولة هجوم نفذتها عناصر من (داعش) في منطقة القلمون الشرقي، وقال" انضمت إلى عملية المصالحة في هذه المنطقة 6 مراكز سكنية يقطن فيها 25 ألف نسمة".

وكان ضخ جزء من مياه نبع الفيجة بدأ مساء الأحد 29 كانون الثاني، حيث تم تزويد بعض مناطق دمشق بها، وتحديدا تلك التي لم تستفد من جدول تزويد المياه اليومي المعلن عنه من قبل مؤسسة المياه، في حين لا تزال تعيش بقية المناطق حالة التقنين لحين انتهاء عمليات الصيانة بالكامل.

وبدأت ورشات تابعة لوزارتي المياه والكهرباء عمليات الصيانة والإصلاح في نبع الفيجة يوم الأحد 29 كانون الثاني الماضي، والتي من المتوقع أن تستمر لشهر كامل، وذلك عقب يوم من تمكن الجيش النظامي من دخول بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق, بموجب اتفاقية مع الفصائل المسلحة.

وتم قطع الماء عن العاصمة لأكثر من شهر وسط تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة حول المسؤولية، اذ قالت مؤسسة المياه في دمشق وريفها ان قطع المياه جاء نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة على النبع، في حين قالت المعارضة إن القصف أدى لتدمير المضخات والأنابيب.

يذكر أن مدينة دمشق وريفها تعتمد على 3 مصادر لتغذيتها بالمياه هي نبع الفيجة ونبع بردى وأبار دمشق.

سيريانيوز