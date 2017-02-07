كشف وزير الموارد المائية نبيل الحسن, يوم الثلاثاء, عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي في مدينة حلب والتي بلغت 127 مليار ليرة, كاشفاً عن خطط اسعافية بهدف تأمين المياه لاهالي المدينة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الحسن قوله , خلال اطلاعه ومحافظ حلب حسين دياب على سير أعمال حفر وتجهيز عدة آبار في عدد من أحياء المدينة, أنه "تم وضع خطة إسعافية لقطاع المياه بكلفة 7,2 مليارات ليرة , فضلا عن تنفيذ خطة متكاملة للطوارئ في هذا القطاع كلفتها 12,8 مليار ليرة من ضمنها حفر وتجهيز 51 بئرا في 5 مواقع قريبة من الخزانات الرئيسية سيتم ربطها مع الخزانات لضخ المياه عبر الشبكة لكل الأحياء ".

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واشار الوزير الحسن الى ان "كل الجهود مستنفرة لتخفيف معاناة أهالي حلب جراء قيام تنظيم “داعش” بقطع المياه عن حلب منذ 25 يوما".

وكانت الأمم المتحدة كشفت, يوم الأثنين, ان مصدر المياه النقية الذي يغذي مدينة حلب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منذ أكثر من 3 أسابيع.

وتحدثت مصادر اعلامية مؤخرا ان تنظيم داعش أوقف ضخ المياه من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات بشكل كامل، وهي خطوط المياه الرئيسية التي تزود مدينة حلب باحتياجاتها، ما أدى الى انقطاع المياه عن المدينة.

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.