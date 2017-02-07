شهدت أسعار الحليب ومشتقاته استقراراً في الأسعار, ماعدا الأجبان بكافة أنواعها, رغم وعود وزارة التجارة الداخلية بخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20% .

وأوضحت صحيفة (الثورة) المحلية, في عدها الصادر يوم الثلاثاء, خلال جولة على بعض اسواق مشتقات الحليب من الأجبان والألبان, ان سعر كيلو الحليب وصل ما بين 250 إلى 275 ليرة، في حين سعر كيلو اللبن (المصفى) كامل الدسم بـ 1200 ليرة والعادي بـ 900 ليرة.‏

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بالمقابل, سجلت أسعار الأجبان ارتفاعاً هي الأخرى حسب نوعها فقد وصل سعر كيلو الجبنة البقرية (عكاوي) إلى 1200 ليرة، وكيلو الجبنة الشلل بـ 2500 ليرة في حين سجل سعر كيلو الجبنة الغنم 3500 ليرة وكيلو الجبن البلدي 1500 ليرة.‏

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي كشف, منذ أيام, ان الوزارة تسعى لخفض أسعار مشتقات الحليب لاسيما الألبان والأجبان بنسبة تصل إلى 20% .

وتعد اسعار الحليب ومشتقاته مرتفعة بالعموم, ما دفع عدداً كبيراً من العائلات إلى الاستغناء عنها أو الترشيد ما أمكن من تناولها، بينما انتشرت في الأسواق أنواع من الأجبان غير صالحة للاستخدام البشري,ما أدى إلى اتجاه بعض التجار نحو حليب البودرة لصناعة الأجبان.