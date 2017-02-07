كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة حول الشأن السوري, بما فيها وقف اطلاق النار والمسائل الإنسانية, "متواصلة ولم تنقطع".

ونقلت وسائل اعلام عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأفغاني, ان "الاتصالات على المستوى العملي بما فيها في جنيف مستمرة".

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وأضاف الوزير الروسي أن هذه الاتصالات " كانت مرتبطة مع تلك التي تسمى المجموعة الدولية لدعم سوريا، التي أنشأتها روسيا والولايات المتحدة تحت رئاستهما المشتركة، رغم أنها لم تجتمع من زمن طويل على مستوى الوزراء، وهي مستمرة في عملها عبر مجموعتي العمل: مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار ومجموعة المسائل الإنسانية".

ويشار إلى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا أقرت, خلال اجتماعات عدة لها في وقت سابق, وثائق تنص على توفير فوري للمساعدات الإنسانية وايقاف العمليات القتالية خلال أسبوع واستمرار الضربات الجوية ضد التنظيمات الارهابية واستئناف الحوار السوري - السوري من دون شروط أو أي مهلة زمنية .

وشكلت "المجموعة الدولية لدعم سوريا" في 2015 في فيينا وتضم 23 دولة ومنظمة دولية معنية بالأزمة السورية أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران وتركيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.