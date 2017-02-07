أصيب شخصان, صباح يوم الثلاثاء, جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين عريقة وداما وسط اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن عبوة ناسفة زرعها "ارهابيون" بجانب الطريق انفجرت عند مرور سيارة لنقل الحليب يستقلها شخصان ما أدى إلى إصابتهما حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني بمدينة السويداء.

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وبحسب مصدر في المشفى, فإنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للمصابين وإن وضعهما في حالة مستقرة.

ويشار الى أن شخصان أصيبا, بحادثة مماثلة على ذات الطريق, في السابع من تشرين الثاني الماضي.

ويشهد ريف السويداء الشمالي الغربي, المحاذي للجاة وريف درعا الشرقي, على مدى السنوات الماضية عمليات زرع العبوات الناسفة أو إطلاق قذائف هاون أو إطلاق النار على السيارات المارة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.