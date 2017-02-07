صيب خمسة أشخاص جراء نشوب حريق في نزل للاجئين بمدينة باد هومبورغ بولاية هيسن غربي ألمانيا.

ونقل موقع (DW) عن الشرطة قولها، إن "النار اشتعلت في إحدى الحجرات بالطابق الأول في ساعة متأخرة من مساء الأحد, وتم إنقاذ قاطني النزل، وعددهم 83 شخصا، من المبنى المحترق عبر سلالم خارجية ووسادات قفز".

واستبعدت الشرطة أن تكون هناك "خلفيات معادية للأجانب " وراء الحريق، مشيراَ الى أن "هناك اشتباها في أن أحد قاطني النزل أشعل النار في فراشه".

وأصيب أحد القاطنين بجروح بالغة في رأسه بعدما أخفق في محاولة قفزه على إحدى الوسادات، بينما أصيب الأربعة الآخرون باختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتعرضت مؤخرا نزل اللاجئين, بينهم سوريين, في عدة مناطق بألمانيا لحوادث نشوب حرائق وعدة هجمات واعتداءات, اسفرت عن سقوط جرحى