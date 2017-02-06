كشفت الامم المتحدة, يوم الأثنين, ان مصدر المياه النقية الذي يغذي مدينة حلب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منذ أكثر من 3 أسابيع.

ونقلت وسائل اعلام عن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله, في مؤتمر صحفي, ان "حوالي 1.8 مليون شخص في مدينة حلب وفي ريفها الشرقي مقطوعون عن مصدر المياه الرئيس، الذي تسيطر عليه داعش".

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واشار المسؤول الأممي الى ان المنظمة تقوم "بتوفير الوقود لتشغيل مئات الآبار العميقة وتقديم الماء وتوفيره لحوالي 1 مليون شخص" .

وتحدثت مصادر اعلامية مؤخرا ان تنظيم داعش أوقف ضخ المياه من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات بشكل كامل، وهي خطوط المياه الرئيسية التي تزود مدينة حلب باحتياجاتها، ما أدى الى انقطاع المياه عن المدينة.

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.