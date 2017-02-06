تستضيف العاصمة الروسية, الأسبوع المقبل, مؤتمراً يضم أكراد سوريا وتركيا والعراق وإيران, لبحث تقاسم مناطق النفوذ في الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل إعلام أن ممثل الحزب لأكراد سوريا لدى موسكو عبد السلام علي أوضح, في تصريحات لوكالة "إنترفاكس", أن المؤتمر سيعقد في الـ15 شباط الجاري، لبحث "المنافسة لإعادة تقسيم مناطق النفوذ بالشرق الأوسط".

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ومن بين المشاركين في الاجتماع المرتقب، الرئيسة المشتركة للحزب آسيا عبدالله، وأنور مسلم رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة كوباني .

أما أكراد تركيا فسيمثلهم عثمان بيدمير من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض, كما سيحضر الاجتماع ممثلون عن كردستان العراق وإيران.

يشار الى ان الاكراد اعلنوا مؤخرا اقامة النظام الفيدرالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشمال سوريا, في وقت اكد كل من النظام والمعارضة رفضهما لهذه الخطوة.