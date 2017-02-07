اطلقت الامم المتحدة يوم الاثنين، نداء للمانحين لجمع نحو 3,5 مليارات دولار لمساعدة للاجئين السوريين في تركيا .

وناشدت الامم المتحدة, في بيان, نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) "لجمع نحو 3,5 مليارات دولار ستخصص لتمويل خطة مساعدة للاجئين السوريين في تركيا عامي 2017 و2018".

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وقال نائب ممثل المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين في تركيا جان ماري غاريلي ان "تركيا تحتاج وتستحق دعما ماليا اكبر بكثير".

وتستقبل تركيا حاليا نحو 2,8 مليون لاجىء سوري بينهم 300 الف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الاتراك، بحسب الامم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت, الشهر الماضي, لجمع 4,63 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين ودول الجوار المضيفة لهم.

ويعيش اللاجئون في الدول المجاورة ظروفا انسانية سيئة, في وقت تنتقد المنظمات الدولية المجتمع الدولي لعدم تقديم العون للدول المضيفة للنازحين, فضلا عن اخفاقه في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية لهم.