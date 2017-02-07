طالبت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأثنين, الأمم المتحدة باجراء تحقيق دقيق بشأن التكتم على حقيقة وجود أدوية في شرق حلب.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، نشرته وكالات انباء ,ان "موسكو تدعو لاجراء تحقيق شامل من أجل تحديد المستوى الذي اتخذ على أساسه قرار التكتم على حقيقة وجود الأدوية في شرق حلب، ومعرفة سبب عدم إيصال هذه المعلومات للمجتمع الدولي".

ولفتت زاخاروفا الى "اكتشاف مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية، بعد انتزاع شرق حلب من قبضة المسلحين, وتم تأكيد هذه المعلومات بشكل متكرر من قبل السلطات في دمشق، ومن عدد من الموظفين المسؤولين في الأمم المتحدة وممثلي الوفود الأجنبية الذين زاروا الجزء الشرقي من حلب".

وتحدثت مصادر مؤيدة مؤخرا عن العثور على مخازن الأدوية في المناطق التي تمت السيطرة عليها في شرق حلب من أيادي الجماعات المسلحة, وذلك بعد مطالبة المعارضة بإدخال الأدوية إلى هذه القسم من حلب.

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.