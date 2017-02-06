ضرب زلزال ولاية جناق قلعة جنوب غرب إسطنبول، يوم الاثنين، حيث بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر, مما أدى الى وقوع 4 اصابات وحدوث أضرار مادية.

وذكرت وكالة (الأناضول) أن "فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية توجهت إلى مركز الزلزال وأكدت تضرر بعض المنازل في 5 قرى".

كما أشار رئيس بلدية "أيواجيك"، محمد شاهين، إلى "وقوع خسائر مادية في قرى تابعة للقضاء، فضلا عن إصابة 4 مواطنين جراء إنهيار جدران أحد المنازل".

وتعرضت العاصمة التركية أنقرة العام الماضي، لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 5.4 ريختر.

يذكر أن عدة مناطق بتركيا شهدت العديد من الزلازل الكبيرة خلال القرون السابقة, تسبب معظمها بمقتل أعداد كبيرة من الناس وحدوث دمار كبير .