اتهم الرئيس بشار الأسد, معظم الدول الأوروبية بتقديم الدعم "لتنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق السوريين"، وانتهاج "سياسة غير واقعية", منذ بداية الحرب في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أوضح خلال لقائه وفدا برلمانيا بلجيكيا، أن "هناك سياسيين غربيين يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم وهذا أدى إلى نشوء سياسات أوروبية بعيدة عن الواقع في بعض القضايا وهذا بدوره ألقى بظلاله على موقع الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم".

من جانبه، اعتبر الوفد البلجيكي أن "نجاح الجيش السوري في استعادة حلب ساهم إلى حد بعيد في تغيير موازين القوى في الحرب ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن "النجاح في القضاء على الإرهاب بسوريا سيؤدي حتما إلى تقليص انتشاره في العالم أجمع".

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

يذكر أن الرئيس الأسد استقبل مؤخرا عدد من الوفود الأجنبية، كان آخرها لقائه مع نواب فرنسيين في شهر كانون الثاني الماضي.