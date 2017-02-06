أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الاثنين، إن اجتماعاً يضم خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة بدأ في استانا، وذلك بهدف مناقشة مفصلة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الوزارة إنه "من المتوقع مشاركة ممثلين للأردن لأول مرة."

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وأضاف المتحدث أن الأجندة تتضمن "مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية، وبحث اقتراح من المعارضة السورية المسلحة بشأن وقف إطلاق النار وتحديد خيارات كيفية تنفيذه"، موضحاً إنه "يتعلق بإنشاء آلية للسيطرة على تنفيذ وقف إطلاق النار."

ولم تذكر الوزارة معلومات بشأن تشكيل الوفود التي تعقد اجتماعات مغلقة.

بدورها, أكدت مصادر دبلوماسية انضمام ممثلين عن الأردن لاجتماع المجموعة المعنية بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا.

وكانت مصادر قالت يوم الأحد، إن الأردن سيشارك في اجتماع استانا بشأن سوريا.

وكانت كل من روسيا وايران وتركيا, توصلت الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا, وذلك في أعقاب مشاورات استانا.

وعقدت مفاوضات سلام سورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة استانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

ومن المفترض أن تشكل محادثات أستانا تمهيدا لمفاوضات بين السوريين في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تم الإعلان عن تأجيلها الى 20 شباط الحالي بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.



