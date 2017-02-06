أشارت تقارير مختصة، إلى أن "آبل" تعمل على تطوير معالج جديد يقوم بتقليل استهلاك الطاقة، على أن يتم ادراجه ضمن أجهزة "ماك بوك برو" القادمة.





وبحسب Bloomberg، فإن المعالج يحمل الاسم الرمزي "تي 310"، وويقوم بتسهيل إدارة المهام التي تتطلب القليل من الطاقة، ومنح المعالج الأساسي من "انتل" قسطاً من الراحة.



وسيقوم المعالج الجديد بإدارة المهام الخفيفة في "ماك بوك برو"، كاستقبال البريد الإلكتروني، وتثبيت بعض التحديثات، ومزامنة التقويمات، بينما يبقى معالج "انتل" في غفوة.



ويرى مراقبون، أن خطوة "آبل" هذه قد تعني استغناءها عن "انتل" مستقبلاً، أي أن ذلك يحتاج إلى وقت حتى تتمكن الشركة من تطوير هذه المعالجات لكافة العمليات.