انتشرت صور مسربة عن هاتف جديد قادم من "لينوفو" الصينية، بتصميم معدني وتركيز على الجهة الخلفية.

وبحسب الصور التي تم تسريبها على موقع Weibo، فإن الشركة ركزت في تصميم الهاتف على الجهة الخلفية والجزء الجانبي، والتي تبرز تصميم الكاميرة والمكبرات الصوتية.



ولم يتم التنبؤ باسم الجهاز أو الكشف عن ميزاته، بينما لم تعلن "لينوفو" عن جديدها بعد ولم تؤكد صحة الصور المسربة.



وتوقع مراقبون أن تقوم الشركة بالإعلان عن الهاتف الذكي الجديد خلال فعاليات مؤتمر MWC في برشلونة الشهر الجاري.